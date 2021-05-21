因應全台防疫進入第三級警戒，Uber Eats 今（21）日宣布於 Uber Eats 全台18個服務城市已全面強制實施「放在門口」與「線上支付」之安全措施，並暫停所有現金訂單，確實落實「無接觸送餐」，讓在家防疫、遠距辦公和上學的民眾都能更安心的點購餐點與生活日用品。此外，Uber Eats 推出全平台「線上支付安心點」以及「安心外帶」自取優惠，讓消費者能享有更超值的餐點或生鮮日用品。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，去年疫情爆發以來，外送服務幾乎成為家家戶戶仰賴的必要性服務，Uber Eats需要展現對於服務對象的責任，且審慎看待社會大眾的信賴。因此，Uber Eats 率先支持政府推動『零接觸外送』的建議，並且是目前唯一一個強制消費者使用『放在門口』與『線上支付』並進的外送平台。

為協助台灣餐飲、生鮮雜貨通路渡過難關，Uber Eats 擴大商家支援方案，即日起於 Uber Eats營運城市申請加入的商家，將提供啟用費減免，以及首三個月月費減免的商家支援方案，需要洽詢的商家可填寫表單，相關人員會盡快聯繫，即刻啟動協助。

目前 Uber Eats 平台上有超過5萬家活躍商家合作夥伴於18個城市服務消費大眾，其中1萬8千家可提供外帶自取服務。從國民小吃、米其林美味、甜點、手搖飲到各種生鮮雜貨等豐富選擇可滿足消費者從早到晚的飲食與備餐需求。

(工商 )