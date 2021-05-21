國內新冠疫情持續升溫，不少民眾都落實防疫，盡量不出門，許多藝人網友也都發文呼籲，從小在美國長大的歌手羅百吉，一直十分關注當地疫情，如今換台灣本土大爆發，他也透露自己的擔心，怕台灣疫情時間拉長，會步上美國的後塵。

羅百吉從小生活在美國，有許多家人都留在當地，當初美國疫情爆發時，美國也呈現和台灣現在一樣的狀況，開始陷入恐慌、瘋搶物資，然而美國人很快就關不住了，在疫情高峰過2～3個月後，大家就開始逐漸往外跑，到了第10～11特月時，民眾已經完全麻痺新冠病毒。

羅百吉坦言：「他們不管有病毒或沒病毒，都開始恢復到人生原本正常的行動，等於沒在理病毒了，因為已經厭倦了。」連他的女兒都照常去唱KTV、為朋友慶生、烤肉聚餐等等，社交活動已經完全恢復正常，甚至照常去上舞蹈課，他看到美國直播，發現民眾都和往常一樣逛街，還沒有戴口罩。

種種跡象讓羅百吉十分憂心，美國人基本上已經完全沒在理會疫情，「我們在台灣也會這樣嗎？」警世的一番話引起網友熱烈討論，有人擔心台灣人仍有許多老鼠屎，到現在都還不乖乖配合戴口罩，到時候肯定會更誇張，但也有網友信心喊話，台灣一定能夠撐過去。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)