全台進入第三級警戒，Uber Eats今（21）日宣布全台18個服務城市已全面強制「放在門口」與「線上支付」安全措施，並暫停所有現金訂單，確實落實「無接觸送餐」，讓在家防疫、遠距辦公和上學的民眾更安心。此外，Uber Eats推出全平台「線上支付安心點」以及「安心外帶」自取優惠。

Uber Eats表示，即日起至5月31日期間，於Uber Eats使用信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay非現金交易方式付款並輸入「線上支付安心點」，可享3次線上付款滿399折50元的優惠，並可與「優饗方案」疊加使用。5月22日起至5月31日，輸入在家補貨可享有1次75折生鮮雜貨優惠（單筆訂單最高折抵100元）。

另外即日起至5月31日，使用外帶自取並輸入「安心外帶」，即可享有10次75折優惠（單筆訂單最高折抵200元），消費者下單後可看準時間出發取餐，不必在商家門口人擠人，減少群聚與接觸的可能。

(旺報 )