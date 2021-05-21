日本受梅雨鋒面影響，九州各地直到今天上午持續降下猛烈大雨，熊本縣八代市一處沿河川道路可能因路基流失崩塌，兩輛車摔落邊坡，所幸兩名駕駛被救出時意識清楚，已送醫治療。

日本讀賣新聞報導，熊本縣八代警署表示，意外現場是雙向單線道路，沿河川側崩塌的道路長約60公尺、寬約5公尺，崩落高度約12公尺。

這個路段從去年7月發生九州豪雨以來，就禁止除地方居民及工程人員以外的車輛通行；這兩名受傷駕駛是工程相關人員。

熊本縣球磨村從昨天晚間開始降下大雨，村公所針對居民發出「避難指示」，並開設6處避難所，最多時有67人到避難所避難；目前雨勢轉小，但仍有6個家戶因聯外道路中斷受困。

熊本縣及鹿兒島縣等地，今天已解除所有發布的「避難指示」。日本氣象廳表示，截至今天上午11時止的24小時累積雨量，熊本縣五木村達251.5毫米、北九州市小倉南區91.5毫米，分創當地5月觀測史紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東海地方及長野縣等地同受梅雨鋒面影響降下大雨，例如愛知縣豐田市小原地區，到上午8時15分止的時雨量多達51.5毫米。

預估到今天晚間止，從關東甲信地方到近畿地方，都有可能出現激烈降雨，氣象廳呼籲民眾對土石災害、低窪地區淹水及河川氾濫等可能災情保持警戒。

(中央社)