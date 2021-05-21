台灣本土疫情持續嚴峻，目前全國疫情警戒至第三級，各地同步防疫限制、嚴守社區防線，天后蔡依林(Jolin)出道多年，在華語樂壇上創造出許多傲人的成績與許多膾炙人口的舞曲與情歌，深植在歌迷的心中，直日前在個人Instagram分享居間防疫期間的生活自拍照，引發粉絲們熱烈的討論。

蔡依林(Jolin)在昨20日在個人Instagram發文，放上在自家自拍的3張照片，她表示: 「好像有點久沒拍拍了」，看出來在居家防疫期間，表情看似有點無奈、俏皮，並自嘲這段時間居家防疫的日子，像是在「坐月子」，並提醒喜粉絲朋友們，要記得要勤洗手，也釣出小禎附和「月子做得好～身體沒煩惱歐」。

在照片中蔡依林(Jolin) 穿著白色上衣，用單手托住自己的下巴，居家素顏淡妝的模樣，讓粉絲們更貼近天后蔡依林的日常生活，居家防疫期間有愛犬相伴與喜愛的美食辣炒年糕，讓大家看到天后蔡依林的居家防疫期間的生活狀態。

貼文曝光後，隨即引來大批粉絲關注」、「天啊！好久沒有這麼好看的自拍了」、「姐姐好漂亮」、「520我愛你快樂，姐明天我生日521我愛依，有沒有來一句生日快樂祝福呢！期待著！」、「防疫一週 感覺有月子中心體驗感覺」、「你也知道我想你了嗎」、「看到妳真開心」、「要注意健康喔」、「勤洗手不洗頭 」、「這張好可愛」、「520快樂～愛妳一輩子」、「恭喜生了⋯？」

(中時新聞網)