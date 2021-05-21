摩斯漢堡為守護消費大眾的安全與健康，一直遵循嚴格的店員健康管理與餐飲製作標準以確保食安。因應中央疫情指揮中心最新三級防疫措施，摩斯漢堡全台店鋪即日起停止店鋪內用服務及不開放廁所使用至5/28，鼓勵外帶及外送，並同步跟進使用「簡訊實聯制」登記，顧客進入店鋪前，請配合掃描入口海報文宣上的QR code，按下連結，傳送簡訊給1922，無須再填寫個人資料，並以單一出入口進出店鋪，摩斯漢堡為顧客持續提供安心安全的用餐環境，全民共同落實遵循防疫準則。

摩斯漢堡鼓勵消費者選擇外帶及外送服務，歡迎消費者先行下載MOS Order App事先點餐，方便現點現做餐點外帶或是外送至家中，讓消費者有更多的安心用餐選擇，也歡迎顧客臨櫃消費時使用多元支付消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。食用優質蛋白質跟衛生安全的餐點，保護身體免疫力，摩斯漢堡始終以「貢獻人類、貢獻社會」為理念，持續提供「安心」、「安全」、「健康」的餐點及服務。

(工商 )