謝章穎拍《火神的眼淚》。喜鵲娛樂提供

謝章穎（右）和丁寧。喜鵲娛樂提供

謝章穎在《火神的眼淚》有許多驚險戲。喜鵲娛樂提供

《火神的眼淚》全劇斥資9400萬新台幣打造，堪稱近年來的旗艦級大作，細膩刻畫出在消防隊這個高風險的職業環境中，所面臨的困境與挑戰，並且道出許多不為人知的心酸故事，影集的網路聲量與討論度節節升高。

劇中飾演天然呆菜鳥的謝章穎，在拍攝及培訓的當下，受到許多學長姊的照顧及激勵，空檔時間就在片場做起重量訓練，再加上演出時常要揹著高達30多公斤重的裝備，幾個月拍攝下來，體脂肪下降8％。

拍攝時也常遇到寒流來襲，在低溫13度深夜取景也不喊冷，他說，因為想讓觀眾完全投入劇情中，必須要讓自己展現出真正消防員樣子，演什麼就要像什麼。

看似在溫度超高的火場拍攝，其實大部分的拍攝期是去年寒流壟罩席捲全台灣的時候進行的，低溫常到達10幾度，對劇組以及演員來說都是一個很辛苦的考驗。

謝章穎表示：「拍戲的當下因為都全程專注在戲劇的本身，並沒有寒冷的感覺，反倒是中間的休息時間或一下戲的瞬間真的超冷，一定要馬上穿上自己準備的厚外套及暖暖包保暖」。

其中一場隊員們一起清潔消防水帶的拍攝，謝章穎入戲太深卯起來刷洗，不慎被現場的柏油路刮傷掉了一層皮，下戲才發現手指鮮血直流，相當敬業。謝章穎表示：「拍攝當下真的不知道自己的手已經受傷了，因為拍攝《火神》時常常處於很亢奮狀態（笑），也謝謝劇組很快就幫我包紮處理」。

謝章穎回憶起令他最印象深刻的課程，包含閃燃室、煙霧室的課程培訓：在瞬間的火光，以及伸手不見五指的漆黑煙霧中，不但要完成救災救護的工作，還要保持冷靜，戴著面罩維持平穩的呼吸，非常不容易。

謝章穎與金馬女配丁寧已合作過電影《幸福城市》、《青春弒戀》，此次3度合作，也常在臉書互動。飾演市長的丁寧說：「小高不要再吃了。」謝章穎也調皮回應：「親愛的市長大人，小高最近吃很少。」丁寧笑回：「地方的預算很吃緊。」

一來一往，互動逗趣，謝章穎也預告最後2周的節目播出後，分別是5／22（六）、5／29（六）的23：00，小高會跟學長姊在線上陪大家一起聊聊《火神》的幕前幕後，屆時空中見。

(中時 )