全國3級警戒，特殊場所需歇業。桃園市龜山區一間麻將館卻涉私下營業，員警獲報發現大門深鎖，但電表快速流動決定入內盤查。雖內部僅有業者，但麻將桌上有飲料，隨即在後方防火下找到7名客人，立即函送裁處。

桃園市龜山警分局指出，20日22時許位於龜山區萬壽路某麻將館，疑似偷偷關門營業，員警以電錶流動確定營業要求開門。雖然45歲吳姓業者辯稱無對外開放，但是員警發現麻將桌上有飲料，隨即在後門防火巷找到7名客人，龜山警分局迴龍派出所開立記錄表移請市府，依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。

龜山分局表示，新冠病毒疫情快速升溫，全國進入三級警戒，桃園市政府為了市民健康要求娛樂場所暫時歇業，就是避免群聚感染，警察機關配合政策強力宣導民眾配合政策，並特別強調各派出所一定要針對相關特種行業強力執法，不容許有偷偷營業情事，避免造成防疫破口。

(中時 )