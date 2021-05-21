台灣新冠疫情持續擴大，不少民眾嚇得至快篩站進行檢查。新竹一名人妻表示，日前丈夫突然收到一封新冠肺炎「陽性」的簡訊通知，還陸續接到衛福部與醫院打來的確認電話，但由於丈夫根本沒有做檢測，竟收到這樣的通知，讓他感到非常錯愕，直到向1922通報後，才知道是烏龍一場。

一名人妻在臉書社團《新竹大小事》表示，丈夫在昨(20)日下午收到「COVID-19篩檢陽性」的簡訊通知，內容寫到他於5月14日進行篩檢，結果呈現陽性，因此必須立即進行居家隔離，並等候衛生單位通知，讓原po丈夫非常錯愕，因為當天他根本沒有做篩檢，且一直在公司上班。

隨後原po丈夫也接到衛福部電話與醫院的電話，才得知確診者是一名女子，讓原po氣得表示「這人太過份，既然妳去篩檢，為何要留假電話，搞的我們一直到處詢問要如何處理？」，而有些人則幫忙緩頰，篩檢者有可能是字太醜或寫錯電話，「陽性！警察跟救護車就會來載人了，或許對方是無心的，剛好留錯電話號碼」、「電話號碼寫錯或者太潦草被看錯，常有的事，打去1922按照SOP申訴」。

指揮中心先前曾強調，近期疫情嚴峻，民眾若收到假稱接觸感染者的相關訊息，並被要求回報個人資料，可先通報警方，各縣市警察局收到假訊息也會立即澄清與處理，面對國內疫情升溫，各類訊息滿天飛，總統蔡英文也表示，想辦別訊息的真假，可追蹤官方頻道，就能掌握最重要的正確訊息。

(中時新聞網)