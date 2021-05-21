新冠肺炎疫情肆虐全球，國內外醫護人員身處在第一線抗疫，見證不少令人心碎的畫面，馬來西亞醫師提摩西（Timothy Lau）就透露，一名重症老婦人在插管前打電話向兒子「道別」，並叮囑「如果媽媽最後沒有醒來，不要自責。」短短一句話惹哭數萬網友。

提摩西日前在IG上分享第一線的抗疫日常，由於新冠病毒傳染力高，因此他堅持在實施插管前，會留一點時間讓病患與親友告別，或是要求患者致電給某人說說話。

其中一名即將接受插管的重症婦人則選擇打電話給兒子，她在電話中說道「媽媽不怪你把病毒帶回家」，更溫柔叮囑，「如果媽媽最後沒有醒來，不要自責」，比起悲傷，更要堅強振作。

短短的通話內容讓提摩西相當震撼，決定將此事透過IG記錄下來，並貼出自己身穿防護衣，累趴在桌上的黑白照片，向眾人分享身為抗疫第一線的醫護人員，所看到的日常景象，文末更加註「#protectourelderly」標籤，呼籲民眾在防疫之餘，別忘了保護較為脆弱的長輩。

貼文一出感動無數網友，至今累計3萬多人按讚，貼文也不斷瘋傳，許多網友紛紛湧入原文，祈禱病患早日康復，並感謝前線醫護人員的辛苦付出。

(中時新聞網)