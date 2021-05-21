台南市防疫旅館目前住宿率約為78％，但基於強化防疫量能，台南市長黃偉哲今天召開例行防疫記者會，強調下周將再增加228間房，屆時入住率可降至55％左右，此外，也已號召宮廟香客大樓，「寧可備而不用」。

觀光旅遊局長郭貞慧說，防疫旅館部分，中央將補助從800元提升至1000元，台南目前有18家旅宿業者，總計548間房，目前入住率為78.8％，下周則將新增228間房，之後可將入住率調降至55.7％。另也盤點可做為台南市防疫住宿的場域，包括特定對象可入住的258房，以及登記有案的宗教宮廟的香客大樓，則有823房，總計1081房，將持續向中央爭區相關配套補助。

黃偉哲強調，除了防疫旅館之外，也幫中央找集中檢疫所，從學校、營區及其他可供單獨一人一間住宿，但這個不納入台南防疫旅館的量能，他也呼籲市民朋友不用擔心檢疫住宿不夠用，台南目前寧願多徵召業者或相關住宿點加入防疫旅館行列備著不用，市民朋友可以安心。

(中時 )