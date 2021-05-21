台灣連續好多天本土個案都破百例，讓許多民眾擔憂。對此，一名網友昨PO文表示，台灣原是塊淨土，突然疫情大爆發，大家是在哪一天被嚇到了？引發熱議，許多人表示，看到本土29例暴增至180例那天，一度以為自己聽錯了，確認之後頭皮發麻，甚至有網友直呼，看到這個數字就知道擴散了！

一名網友昨在PTT上發文表示，台灣本來是一塊淨土，結果突然疫情大爆發，連續好幾天本土案例都破百，甚至一度出現單日333例本土的新高，讓原PO很好奇，從哪一天開始的本土確診數字，讓你嚇得瑟瑟發抖？

貼文引起網友熱烈討論，總和大家的回應發現，多數人認為從本土29例，一下子暴增到180例的那天最可怕，「29到180完全嚇到漏尿」、「29例至180例那天，一開始還以為聽錯」、「180例，畢竟暴增近10倍」、「180，看到這數字就知道擴散了」、「180那天，29例就有點小嚇到，但完全沒想到接下來還會破百例」、「破百那天 ！人民終於想起了對疫情的恐懼」。

另外也有不少網友說，突然出現雙位數的確診數字以後，就感覺到害怕了，因為東爆一個、西爆一個，傳來傳去真得很恐怖。「7→16，早晚會發生的，病毒早在社區了」、「好像是16」、「16那天就知道事情大條了」、「開端才最可怕」。

(中時新聞網)