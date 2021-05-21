卓姓男子去年12月搭國內線飛機，在機場安檢線拒絕受檢時，為免吸毒犯行曝光，竟徒手將帶在身上的玻璃球徒手捏破，塞入口中咬碎，再朝警員噴吐碎屑，導致警員角膜等處受傷。台北地檢署偵結，依妨害公務起訴卓男，毒品罪部分另案偵辦。

起訴指出，卓男2020年12月2日傍晚近6時許，欲搭國內線班機前往台東，在台北松山機場安檢線處受檢時，見張姓、黃姓航空警察在現場執行公務，擔心吸毒犯行曝光，將左手插在口袋拒絕受檢，趁隙將手中的毒品玻璃球徒手捏破，塞入口中咀嚼，企圖滅證並逃離現場。

2員警見狀隨即追上前壓制，卓男仍不束手就擒，竟轉頭吐口水，將口中玻璃碎屑吐噴到員警臉上，致員警受有表淺點狀角膜炎傷害，更持折斷的玻璃揮向黃員手部，造成約3公分的撕裂傷，檢察官認定卓男已涉犯妨害公務罪。

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(中時 )