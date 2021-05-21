持續的高溫炎熱，21日供電燈號依舊亮出供電吃緊的黃燈，還好台電林口新3號機與核三廠1號機陸續完成大修，逐步提升發電量，讓供電增加105萬瓩，不過同時發現台電南部電廠4號機有異常訊號，提前解連進行查修，避免跳機影響電網。

依照計畫，台電南部4號預計在周末進行定期檢修，21進行檢修安全閥的測試時，發現有氣渦輪機葉片溫差大的問題，因此機組自動保護解聯，供電暫時減少25萬瓩，不過已經有林口與核三2部機組上線，整體供電可以穩定供應。

由於天氣炎熱，用電量仍高居不下，台電預估最高用電有3,780.0萬瓩，是五月用電量的高點，尖峰使用率可達92%，最高用電時段可能落在下午1點至6點之間，最大供電能力有4,108.4萬瓩，較20日提升接近80萬瓩，尖峰備轉容量有328.4 萬瓩，備轉容量率有8.69%，供電燈號亮黃燈，代表供電吃緊，系統供電餘裕緊澀，這也是本周第四顆黃燈。

(工商 )