國內新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒，一線基層醫護人員人力吃緊，身為醫護家屬的新北市議員金瑞龍指出，醫護人員是防疫的最前線，大家一起當醫護最強的後盾，讓他們可以安心工作，「病毒才是我們共同的敵人！」落實防疫措施就是對醫護最大的支持。
金瑞龍說，自己女兒也是護理人員，呼籲民眾要給醫護人員最大的支持與鼓勵，不要有任何歧視排擠醫護的行為，醫護人員是最前線，民眾一起落實防疫工作，乖乖戴口罩、減少外出、落實「實聯制」，相信疫情會得到控制，全民一起努力。
(中時 )
國內新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒，一線基層醫護人員人力吃緊，身為醫護家屬的新北市議員金瑞龍指出，醫護人員是防疫的最前線，大家一起當醫護最強的後盾，讓他們可以安心工作，「病毒才是我們共同的敵人！」落實防疫措施就是對醫護最大的支持。
金瑞龍說，自己女兒也是護理人員，呼籲民眾要給醫護人員最大的支持與鼓勵，不要有任何歧視排擠醫護的行為，醫護人員是最前線，民眾一起落實防疫工作，乖乖戴口罩、減少外出、落實「實聯制」，相信疫情會得到控制，全民一起努力。
(中時 )
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