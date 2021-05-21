老蕭昨開直播與粉絲共度520。（喜鵲娛樂提供）

昨晚5月20日是諧音我愛你的網路情人節夜晚，蕭敬騰（老蕭）在這充滿粉紅色泡泡的節日，特地開直播陪大家聊天共度520，老蕭的高人氣，讓直播間瞬間湧入210萬的粉絲朋友，大家一起共同度過這充滿幸福的夜晚，除了閒話家常的關心與問候，粉絲們也猛敲碗新專輯以及新作品，老蕭掛保證回應：「很快的就會帶著作品與大家見面，作品一直都有在持續的在做，請大家放心。」

除此之外，蕭敬騰表示今晚就是要留給大家，他想在520的夜晚，與大家約會，原本超隆重想穿著正式的黑西裝，結果忘記帶，還是非常有誠意的挑選了一件白色的可愛上衣進行直播約會，此件衣服可是大有來頭，上衣是Stella McCartney與Yoshitomo Nara的品牌聯名服飾，上面印製著「Don’t waste another day」也是有巧思在裡面，像是老蕭想對喜愛他的粉絲說，只要我們待在一起，每天都會有意義。

(中時 )