女星郁方15年前嫁給斐儷珠寶總經理陳昱羲，生下兩子一女，最近新冠肺炎本土確診數增加，雙北市17日起宣布高中職以下學校，全面停課至5月28日，許多公司也啟動分流上班或遠距工作，家人在家的時間變多，摩擦也變多，郁方透露自己忍了4天，昨(20日)終於忍不住開罵小孩，但女兒後來塞給她一張紙條，讓她看了尷尬又慚愧。

郁方昨發文分享「宅在家耐力很差的星座」，從第一名起分別是牡羊座、雙子座、獅子座、天秤座、射手座，郁方說：「我天蠍座⋯⋯⋯撐了四天終於開駡⋯應該排第幾名？」。今更進一步說昨開罵三個孩子後，女兒隨即畫了張紙條塞在她床頭，打開一看竟是女兒畫她大罵「寫什麼東西！」的塗鴉，而照片中的孩子，女兒畫了一個箭頭指是她自己，雙眼打了叉叉，相當無奈難過的樣子。

郁方透露忍了4天終於開罵孩子。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

見此，郁方說：「哎呀！媽媽自我反省！教育小孩真的需要百分百的耐心啊！」話鋒一轉打趣說：「內心不由得升起一股敬意～～老師們真的好棒，老師們到底怎麼做到的啊？？？！！！一個班級可是有36個學生呢⋯⋯所以我們一定要好好保護愛護老師，老師我愛你，希望很快跟老師再見面喔！」網友則大笑：「原來是想念老師們了呀」，郁方回：「不曾如此思念」，另有人說：「被罵到靈魂都出竅了....到底是罵多久啊」，郁方又說：「你看到重點了」。

郁方分享女兒畫的紙條。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

因疫情升溫，郁方先前發文透露為了發願緊繃疫情趕快解除，讓眾人回歸原本的生活軌道，她決定開始進行108天齋戒，一直到9月2日，去年底疫情剛開始時，郁方也做了一樣的事，希望這次也能保佑疫情快散去，「祈禱天下無災，疫情退散，國泰民安，風調雨順啊」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)