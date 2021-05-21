台中市警察局第六分局分局長吳耀南體恤員警炎熱天氣下執勤辛勞，特地準備清涼解渴的梅煎茶慰勞全體員警。（民眾提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情升溫，全國提升為疫情第三級警戒，警方配合政策協助防疫不畏酷熱認真執勤，台中市警察局第六分局分局長吳耀南體恤員警炎熱天氣下執勤辛勞，特地準備清涼解渴的梅煎茶慰勞全體員警。

中央流行疫情指揮中心宣布自5月19日起全國提升為疫情第三級警戒，台中市政府公告相關娛樂場所暫時停業避免群聚，台中市境內民眾外出時須全程佩帶口罩，違反規定不聽勸導者將依《傳染病防治法》開罰。

警察局第六分局員警配合政府防疫政策，用心積極執行防疫工作，查獲按摩店家偷偷營業、出租套房性交易案，勸導、告發未戴口罩民眾等違規行為，表現深獲市民肯定。

吳耀南慰勞大熱天辛苦執勤的員警，特地準備第二市場傳統美食「小庭找茶」的梅煎茶予每位員警，梅煎茶採烏梅、洛神花、仙楂、陳皮、甘草等5種中藥材熬煮而成，讓員警飲用清涼解渴的飲品消暑。

店家詹老闆也大力相挺肯定警察辛勞，善盡社會責任，提供半價優惠一同為員警打氣，員警在外執勤回到駐地，收到梅煎茶迫不及待直接開喝，高溫天氣品嘗茶飲沁涼感，疫情嚴峻，防疫優先，不能掉以輕心。

(中時 )