「中和方唐鏡」超商脫口罩來回跳 嗆店員：打我啊笨蛋！

40歲張姓男子20日上午7時許，因為佩戴口罩遭超商店員糾正，竟在超商門口模仿起香港電影《九品芝麻官》中方唐鏡的橋段，在網路中引起熱議。張男妻子20日在臉書中發出46字道歉文，「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法！」

據悉，張男20日上午7時許，在新北市中和區國光街某便利商店內影印，因沒戴好口罩遭店員糾正，張男與店員發生爭吵，他利用悠遊卡付費後，竟在店門口模仿電影橋段，在門口跳來跳去大喊。

張男在門口大喊「我進來了，我又出去了，我進來了，我又要出去了，我進來了，我要出去了，打我啊！笨蛋」，時間維持約10秒鐘，宛如周星馳電影《九品芝麻官》中方唐鏡的橋段。

影片曝光後引起網友撻伐，張男也寫下藏頭詩「沒心沒肺」道歉，張男妻子則在臉書寫出46字道歉文，「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧！因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受。」

(中時 )