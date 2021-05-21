林星慧（左起）、陳彥嘉、李之勤、吳鈺萱。民視提供

李之勤20日到鳳凰直播節目《大手牽小手》宣傳新戲《日蝕遊戲》，漂亮現身卻被主持人陳彥嘉、林星慧、吳鈺萱合體叫「媽」，讓李之勤嚇到差點軟腳。

她笑說，難怪上節目前要被先問心臟強不強，果然夠犀利。節目配合防疫關係，訪問時都戴上口罩，只是聲音比較小聲的李之勤，必須用力說話，讓她直說：「好像每一句都用喊的。」

李之勤在節目中分享之前發片趣事，她提到當歌手時期跟「小虎隊」同公司，曾經收過粉絲寫的信，本來很開心，結果打開才發現是小虎隊歌迷寫的威脅信：「請妳離我們家偶像遠一點，不然就潑妳有害液體（硫酸）。」讓她嚇傻也哭笑不得。

李之勤提到當年第一次拍八點檔連續劇，因台語差，她每天苦練台語到失眠，不僅如此，習慣拍攝單機作業的她，面對棚內多機作業非常苦惱，幸好當時跟倪齊民合作，每位演員給予鼓勵，尤其導演王為特地安排多一點的外景，讓她慢慢熟悉八點檔的作業環境。

從歌手、演員及服裝造型師，她表示每個身分都喜歡，也特別珍惜，她自嘲年過半百，生命帶你走到哪個階段，就把握每個機會，用盡自己、全力以赴做好每件事，就會夢想成真。她感性的話也感動3位主持人，吳鈺萱表示，很高興有前輩願意這樣分享，每位來賓的故事也都是他們的養分。

李之勤在《大手牽小手》中帶了當年專輯及當時發給歌迷的簽名照，讓主持人們興奮不已。主持人林星慧爆料，爸爸聽到來賓是李之勤非常興奮，還一度要陪她到攝影棚工作，沒想到李之勤知道後，馬上把簽名照送給林星慧，讓她很感動。

(中時 )