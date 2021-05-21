發放時採實聯登記領取，防疫包送到每名需要的街友手上，社工也勸導街友少移動、保持社交距離，避免群聚感染。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府環保局、建設局、交通局、社會局聯合會勘，擴大消毒台中火車站周邊環境。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情全民警戒，台中市社會局為街友準備一周份的防疫包，內含口罩、酒精、紙肥皂、垃圾袋等，發放時採實聯登記領取，防疫包送到每名需要的街友手上，社工也勸導街友少移動、保持社交距離，避免群聚感染。

疫情警戒升至三級，台中市府環保局、建設局、交通局、社會局聯合會勘，擴大消毒台中火車站周邊環境，火車站出入口設置鞋底消毒水盤，降低病毒傳播風險，因車站有街友佇留，社會局請街友暫時離開，並發送生活物資防疫包，提醒街友自我保護，落實防疫。

社會局指出，因車站街友佇留，社工先替街友手部噴灑酒精，請他們帶著私人物品暫時離開，台中火車站、中區、東區等佇留點由環保局執行消毒作業，確保市民和街友在安全的環境下活動。

社會局人員在白班和夜班時段提高查訪密度，發放防疫包給街友，搭配告示立牌和廣播，宣導佩戴口罩，提醒街友自我保護，落實防疫，加強宣導民眾外出佩戴口罩，如經勸導不聽，將依《傳染病防治法》開罰3000元到1萬5000元罰鍰。

(中時 )