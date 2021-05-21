新冠肺炎疫情全民警戒，台中市社會局為街友準備一周份的防疫包，內含口罩、酒精、紙肥皂、垃圾袋等，發放時採實聯登記領取，防疫包送到每名需要的街友手上，社工也勸導街友少移動、保持社交距離，避免群聚感染。
疫情警戒升至三級，台中市府環保局、建設局、交通局、社會局聯合會勘，擴大消毒台中火車站周邊環境，火車站出入口設置鞋底消毒水盤，降低病毒傳播風險，因車站有街友佇留，社會局請街友暫時離開，並發送生活物資防疫包，提醒街友自我保護，落實防疫。
社會局指出，因車站街友佇留，社工先替街友手部噴灑酒精，請他們帶著私人物品暫時離開，台中火車站、中區、東區等佇留點由環保局執行消毒作業，確保市民和街友在安全的環境下活動。
社會局人員在白班和夜班時段提高查訪密度，發放防疫包給街友，搭配告示立牌和廣播，宣導佩戴口罩，提醒街友自我保護，落實防疫，加強宣導民眾外出佩戴口罩，如經勸導不聽，將依《傳染病防治法》開罰3000元到1萬5000元罰鍰。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。