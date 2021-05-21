因應疫情升溫，立法院會今進行線上會議測試，並進行線上表決程序測試，民進黨立委鄭運鵬質疑，線上視訊表決如果不是指紋確認，這種表決恐怕未必是立委本人參與表決，助理也能代按表決鈕，建議研發指紋確認系統，若擔心手指會有傳播風險，是不是可能開發「腳紋」辨識。

本土確診案例近期持續增加，立法院朝野黨團雖協商下周起停會，但31日加開院會處理紓困特別條例修正草案，為因應疫情變化，立法院會今天進行視訊會議測試，包括線上簽到、發言及表決等程序。

今院會視訊表決測試共進行兩輪，首輪無記名表決測試有31位參與，僅1人投反對票；第二輪記名表決測試部分，共有36人出席，贊成31人、反對3人，棄權2人。

立法院長游錫堃表示，視訊會議測試是立法院歷史性的一步，目前已安裝及預約安裝線上會議軟體的委員有84人，達到立法院總席次的75％，盼其他未安裝系統的委員進速安裝，以備不時之需。

不過，鄭運鵬對於視訊表決提出質疑，鄭運鵬說，如果不是指紋確認，這種表決就未必是立委本人表決了，助理也可以代按表決鈕，建議要納入指紋確認。

鄭運鵬說，如果怕用手指按鈕會有傳播風險，是不是有可能開發「腳紋」辨識，他相信腳紋和指紋一樣都是獨一無二的，他判斷，手機的指紋辨識輸入腳紋，一樣可以做到。

綠委陳亭妃則說，視訊線上會議，發言、登記、表決、簽到都是透過手機，整個的會議進行是用筆電，相信這樣的一個雙機並用，視訊會議絕對是沒有問題，所以希望經過這個測試，未來在立法院的會議、質詢，就增加一個管道。

(中時 )