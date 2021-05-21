大陸官方多次重申現階段刺激及貨幣政策不急著轉彎、企業獲利財報表現良好等因素激勵下，近期股市出現打底反彈，近一個月包括滬深300指數、中小板指數及創業板指數連袂走揚，連帶大中華股票基金績效也跟著回神，表現漲多跌少，以新台幣級別來看，前五強基金漲幅更都在6％以上，後市表現續旺可期。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，陸股歷經2月以來的回檔整理後，近期展現反彈態勢，近一個月在全球主要股市中表現居前，主因政策緊縮疑慮獲得緩解，搭配經濟及企業營運表現仍穩健復甦。從基本面來看，4月製造業PMI仍持穩於50以上，服務業PMI中的商務活動指數高於第一季均值2個百分點，顯示居民消費意願增強，經濟活動上屬穩健。

企業獲利方面，第一季A股回歸母公司淨利潤年增高達53％，券商估計若按照歷史各季度利潤占比，推算出今年第一季到第四季A股（不考慮資產減值）利潤近二年複合增速，分別為10％、12％、12％、14％，企業盈利上行周期持續下，對A股表現具正面支撐。評價面來看，先前的修正使得股市本益比已回復至相對合理的水平，搭配基本面及獲利面向好，A股投資價值更為彰顯。

洪玉婷指出，就政策角度來看，先前中央政治局會議肯定經濟恢復取得明顯成效，但認為當前經濟恢復仍有不均衡現象，故刺激政策及貨幣政策不著急轉彎，此舉有助緩解市場對於政策轉向的憂慮，也有助於股市表現走穩。

在基本面、獲利面、評價面均支持下，A股後市表現仍可期，產業方面持續看好十四五規劃受惠的題材，如電動車、新能源、智慧家電及消費升級相關族群。

(工商 )