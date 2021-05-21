疫情持續升溫，不僅影響一般民眾生活，弱勢族群困境更顯嚴峻。為協助弱勢族群渡過難關，全家便利商店與社團法人台灣芒草心慈善協會、台北市社會局合作，將依萬華區街友、大同區弱勢族群之急難需求，捐贈乾糧罐頭等物資。

另一方面，今起同步宣佈過往以「邊緣戶」為捐贈對象的村里平安箱公益模式，將擴大捐助範圍至疫災戶，只要是受疫情影響生活之弱勢族群，可自行至FamiPort列印或至村里平安箱官方Facebook下載表格，填寫完成後再透過居住地村、里長協助蓋章，即可回傳至村里平安箱官方Facebook進行申請，最快將可在端午節前獲得民眾愛心物資幫助。 同時，「全家」會員APP也邀請民眾動手指響應「零接觸公益」，即日起推出「村里平安箱助疫災戶」點數做公益活動，即日起至6月18日將以四周1億點為募集目標，邀請民眾捐贈會員點數，「全家」即會將點數轉換成食物、鮮乳、生活用品等物資，屆時受助弱勢族群即可持村里平安卡至全台3800間店全家店舖兌換，疫情期間就近領，便利又安心。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「全家」積極運用通路角色發揮社會價值，且於社會重大災害時發揮在地支援功能。去年曾短暫開放受疫情影響生活之民眾申請村里平安箱，募集並捐贈逾萬箱物資，協助近兩千位民眾渡過難關。有鑑疫情持續升溫，再度將捐助對象擴至疫災戶，同時號召愛心民眾響應捐點，後續再將點數轉化為物資協助弱勢民眾，體現村里平安箱救急不救窮、資源有效分配、鄰里愛心平台三大核心概念，若點數募集順利達標，預計可協助約萬名弱勢族群。

此外，「全家」為深入鄰里的民生補給站，亦積極協助社區弱勢族群，觀察萬華區為疫情重災區，許多商家暫停營業，致使許多弱勢民眾失去工作機會，無法自給自足。故與長期關注萬華區弱勢族群的「社團法人台灣芒草心慈善協會」合作，由「全家」捐贈乾糧、罐頭、即食調理包等物資至指定地點，再由台灣芒草心慈善協會志工協助發送，幫助有需求的街友、弱勢族群解燃眉之急。

(工商 )