台股21日開高，盤中上漲近200點，類股百花齊放，專家表示，在度過聯準會4月會議紀要公布前夕的不安定後，美股在無重大消息下漲幅顯著，與美伊談判進展順利，全球原油供給預期增加導致油價走低，美債平衡通膨率隨油價下跌而拉回，也釋放市場對於股市評價面的擔憂，加上上周首次請領失業救濟金人數創去年三月以來新低，再次確認美股的復甦腳步非常穩健。

從技術面觀察，大盤5月18日大漲792點的長紅K支撐在5月19、20兩日的解套賣壓、搶反彈獲利了結賣壓中依然守住，顯示市場信心顯著止穩，雖上方有均線壓力，但考量這波下跌並非基本面的改變，且急殺過程沒有出現流動性問題，即該出場的籌碼都出場了，還在場內的籌碼都是相對穩定且積極看多；加上就算經過18日反彈，以台股企業2020年的獲利水準，目前點位的殖利率已是很好的支撐，高股息題材產品或有5％以上殖利率，更增在此處進場台股的投資價值，可謂是「進可攻、退可守」的布局位置。

元大台灣50正2ETF研究團隊指出，隨疫情利空逐漸被反映，籌碼清洗的愈來愈乾淨，只要疫情沒有爆發性的升溫，以及國際股市穩定，台股隨時都有機會展現恢復力。

對於較積極的投資人，在疫情降溫、疫苗施打率全面提升前，都可把握台股尚未回到疫情前起跌點的布局機會，透過元大台灣50正2 (00631L)，可避免選股失誤錯過反彈行情；同時直覺參與台股大盤行情、適度放大波動。不過要提醒，若台股遭遇新的利空事件，造成盤勢不如預期時，槓桿型ETF的波動也會較原型ETF為大，投資人仍須留意。

(工商 )