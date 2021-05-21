台灣港務公司21日表示，即日起推出「安平港水岸複合觀光區招商案」，逾13公頃港區土地及2.8公頃海域招租，隔壁就是亞果遊艇集團的「遊艇城」，近安平古堡、孔廟、赤崁樓，可開發為Outlet、觀光親子旅館，甚至是養生村、海洋主題遊樂園等，預計6月23日截標，7月決標，估將可吸引投資至少50億元。

港務公司說明，2017年曾推出安平港遊艇碼頭招商案，由「亞果遊艇集團」獲得50年開發經營權，規劃打造全國最大的國際級遊艇城後，港務公司這次接力推出鄰近亞果遊艇碼頭的「安平港水岸複合觀光區招商案」，今年3～4月公開閱覽後，5月已正式上網公開招商，預計將引入民間投資資金至少50億元，可創造2,200個就業機會，為台南地區打造完整的親水遊憩環境。

港務公司介紹，安平港水岸複合觀光區座落「台南市安平區漁光段34-1等地號」，陸域面積13.48公頃、水域面積2.83公頃，合計16.31公頃。周邊毗鄰台南市五期重劃區，基地北臨「亞果遊艇城及健康路三段」，並藉由漁光大橋連結至漁光島，東臨「國平南路」周邊大樓林立，西側與南側臨「安平港水域」。

港務公司說，本案區位優異且鄰近觀光景點，距離安平古堡、孔廟、赤崁樓等觀光景點僅有3～6公里的距離，交通便利生活機能漸趨到位。本案陸域區域完整，且開發基地緊臨主要道路，易於規劃交通空間及動線，適合開發做為購物中心、Outlet、觀光親子旅館等，並可導入養生村、海洋主題遊樂園、海洋生物館等港灣複合商業設施及觀光休閒事業。

港務公司提到，安平港水岸複合觀光遊憩區招商完成後，整體親水遊憩聚落發展將漸趨成熟，未來可串聯台南市安平港歷史風貌園區、漁光島大、小月牙灣沙灘景緻水上娛樂活動及三鯤鯓觀光遊憩廊帶，形成完整觀光聚落，並將觀光休閒遊憩特色引進港口，朝多元目標均衡發展。

(工商 )