網安設備廠瑞祺電通(6416)因缺料干擾出貨進度，2021年首季及4月獲利下滑，致使股價半個月慘遭腰斬。不過，由於在手訂單仍暢旺，隨著缺料狀況改善，法人預期5月起營運動能可望復甦，今年成長動能仍看俏。

瑞祺電股價4月底觸及196元新高後一路下跌，17日下探96.3元、創去年1月中以來16月低點，短短半個月慘遭腰斬。近日股價止跌回升至百元之上，今（21）日開高勁揚逾7％至112.5元，截至午盤維持逾5.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

瑞祺電首季合併營收12.41億元，季減9.38％、年減2.1％，為近1年半低點。毛利率雖雙升至21.05％，但營益率雙降至8.71％、為近7季低點。雖然業外虧損減少近44％，歸屬母公司稅後淨利0.73億元，季減7.38％、年減17.17％，每股盈餘1元，雙創近7季低點。

因近期股價急跌達注意標準，瑞祺電依規定公告自結財報，4月合併營收3億元，月減達31.28％、年減達29.44％，為近2年低點，稅後淨利僅500萬元、年減達79％，每股盈餘0.07元，遠低於去年同期1元。累計前4月合併營收15.41億元、年減8.97％，仍為同期次高。

瑞祺電首季營運動能較弱，除了適逢傳統淡季、工作天數較少等因素影響外，亦受子公司澔楷專單大單出貨遞延影響，法人認為瑞祺電首季獲利表現仍優於預期。而4月營運表現顯著下滑，主因零組件缺料達3成，拖累訂單出貨進度所致。

不過，瑞祺電第二季在手訂單暢旺，許多新單將於本季逐步量產，公司預期4月營運將是谷底，5月起營運動能可望復甦，對今年營運仍維持審慎樂觀。投顧法人亦預期瑞祺電營運動能可望逐步加溫，維持「買進」評等、目標價180元不變。

(時報資訊)