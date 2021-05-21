周五公布的一項數據顯示，隨著封鎖禁令的解除，英國民眾對經濟的樂觀情緒上升，消費者的樂觀信心來到疫情爆發前的高點。

英國GfK消費者信心指數從4月的-15，改善來到5月的-9，並且來到2020年3月新冠病毒全面爆發之前的相同水準。

自從今年1月英國啟動疫苗接種計畫以來，該指數一直上升。

GfK客戶策略主管Joe Staton指出，指數已經來到疫情前的-9水準，表示已經彌補了疫情期間所有的下跌。

對於未來12個月經濟前景的樂觀度次指標，在5月也飆升15個百分點；衡量消費者採購大宗商品意願的次指標也提升了5個百分點。

Gfk在5月4日至5月13日期間，對2000名民眾進行了該調查。

為了評估其龐大經濟刺激計畫的持續必要性，英國央行也在觀察，英國富人在過去三次封鎖當中所累積的儲蓄，有多少將會被花費出去。

首相強生(Johnson)希望在6月底前，解除對經濟的最後限制。

(時報資訊)