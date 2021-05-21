實價揭露，中正區豪宅馥久藏出現交易，今年三月二樓148.77坪，以1.3億成交，拆算單價98.3萬，和八年前預售交屋成交價格的百萬身價有些許差距，不過比兩年前，頂樓戶樓中樓交易，單價90.6萬還高8%，似乎有稍微回溫跡象。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，馥久藏是中正區低調的華廈豪宅，位於齊東街和金山南路巷弄內，臨齊東公園，顯得格外幽靜，整體規畫兩棟，兩戶別墅型，五戶電梯住家，總共也才七戶，實價僅揭露6戶，最後這筆二樓戶，為開發商僑果實業和僑協企業持有的最後一戶，交屋八年終於完銷，算是相當惜售。

不過，豪宅慢慢賣，除了開發商不缺錢外，還有一個原因，張旭嵐指出，馥久藏也是少數基地上含有古蹟的豪宅，齊東街清朝是運送米糧物資之「米道」，現還保有日式宿舍群，已列為台北市定古蹟與歷史建築，目前為「台北市琴道館」展示書法或古琴文物之用，在豪宅基地有對外開放空間，不免有遊客進出，並非低調奢華富豪的首選，但此類與古蹟共融的開發案，需兼顧古蹟的完整性，在規畫需較一般建案更嚴謹，因此成本相對高昂，加上建案頗具特殊性與話題性，所以仍會吸引偏愛文青風的高資產族收藏入住。

事實上，台北市和古蹟並存的豪宅也不只馥久藏，位於臨沂街的頂禾園，亦有幸町日式宿舍，目前由頂禾開發規畫公藝圖書館「文房」。而頂禾園基地較大，規畫坪數也大，過去最高單價交易為104年交易17樓的216萬，總價近3.5億，而今年最新交易則是11樓單價170萬，要價2億7826萬。

(時報資訊)