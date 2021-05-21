直接下令所有醫護人員去打疫苗 柯文哲：今天由不得你了！

台北市長柯文哲霸氣下令北市所有醫護人員都要施打疫苗，因為不打疫苗就像不戴鋼盔上前線作戰，市長夫人陳佩琪醫師恐怕不得不聽老公的話接種AZ疫苗，北市府發言人陳智菡21日證實，因為市長要求第一線醫護人員一定要做好自我防禦工作。，陳佩琪已施打AZ疫苗。

柯文哲下令所有醫護人員全部施打疫苗，「現在由不得你」，外界好奇疫苗數量及接種順序，陳智菡今表示，施打順序會分組進行，並錯開工作內容相同人員，避免疫苗副作用影響醫療量能，她強調，現在是非常時期，柯文哲下了很多行政命令，當然也包括醫護人員施打疫苗，但疫苗數量還是停在第一批，滿吃緊的。

對於陳佩琪是否施打疫苗，陳智菡證實，因為聯合醫院和平院區被規畫為新冠肺炎收治專責醫院，柯文哲要求第一線醫護人員一定要做好自我防禦工作，陳佩琪已施打AZ疫苗。

陳智菡還說，經統計至今天中午，已有1542名退休醫護人員報名加入防疫行列，預計經過1周受訓後就能上線服務。

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(中時 )