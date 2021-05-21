儘管目前車用晶片吃緊不利生產，美國總統拜登近期造訪福特汽車位於密西根州的電動車廠，再次強調先前提出的一項1,740億美元計畫，政策激勵低迷多日的電動車類股，也再次對電動車產業注入強心針。

拜登計畫包括提供補助金給升級和復工的車廠設施、建議對新的電動車電池工廠提供政府補貼、提供低成本信用給在本地生產乾淨能源車的製造商、斥資150億美元架設50萬座充電站，及編列1,000億美元退稅優惠給購買電動車的車主。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，全球電動車發展區動力來自全球暖化、碳排目標及政策利多。根據全球171個國家簽署的巴黎公約，為下個世代提供具約束力的溫室氣體減量協定，全球碳排目標從2015年到2025年，平均減排目標為40％，其中以歐洲設定2030年車輛每公里排放59克二氧化碳目標，為目前各國設定目標中最嚴格者。

根據研究機構統計，2020年全球新能源車銷量為300萬輛，車市滲透率僅4％，HIS預測，2030年新能源車滲透率將達30％，即未來十年電動車將進入高速成長期。

王亨指出，電池技術演進與成本持續下滑，電動車整體擁有成本優勢，有機會與燃油車平起平坐，也讓電動車加速普及。目前美股價值股風格優勢已經逐漸進入尾聲，加上預期通膨在第二季中下旬將見頂回落，因此成長股在進入第二季中旬有望重拾動能，有利以成長股為主的科技、電動車族群，建議持續關注近期受惠拜登經濟復甦計畫的半導體及電動車族群。

(工商 )