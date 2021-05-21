美國總統拜登表示，美國海岸防衛隊將發揮更大作用，以確保每個國家都遵守海上國際規則。拜登還特別提到美國海岸防衛隊和台灣的新合作夥伴關係。

美國之音（VOA）報導，拜登昨天在美國海岸防衛隊官校（U.S. Coast Guard Academy）畢業典禮上對畢業生們說：「你們具備專業的聲望和無以倫比的技能，在我們與印太地區的接觸中，美國海岸防衛隊將成為越來越吃重的角色，以保衛人命、維護環境並保障整個地區的主權。」

拜登還就中國和俄羅斯的海上行為公開警告，稱已與中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭討論航行自由等長期以來的基本海事原則遭侵犯的問題，這些原則是「全球經濟與全球安全的基石」。

拜登說：「當國家試圖在制度上舞弊或者讓規則倒向對他們有利的一邊時，這讓一切都失去平衡。」

「正因如此，我們堅決要求世界上作為貿易和船運動脈的區域必須保持和平，不管它是南海、阿拉伯灣，而且也越來越涉及到北冰洋。」

拜登還特別提到美國海岸防衛隊與台灣的新合作夥伴關係，稱「這將幫助確保我們處在有利位置，能夠對該地區的共同威脅做出更好的回應，並協調展開人道環境任務」。

(中央社)