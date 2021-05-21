在以巴停火協議生效後，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯一名高階官員今天在加薩市對數千人發表慶祝演說，聲稱他們贏得勝利。

伊斯蘭運動組織哈瑪斯（Hamas）政治局第2號人物哈雅（Khalil al-Hayya）說：「這是勝利帶來的喜悅」。他也允諾重建在以色列空襲中遭摧毀的房舍。

在國際施壓要求遏止本月初開始的流血衝突持續發生後，以巴雙方及加薩第2大的武裝團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）終於在埃及居中調停下，於昨天晚間同意停火，並於今天正式生效。

根據加薩衛生部門的資料，以色列5月10日起不斷空襲加薩，造成232名巴勒斯坦人以及戰士喪命，其中包括65名兒童，另外還有1900人受傷。

哈瑪斯當局指出，廣大的區域被夷為廢墟，有約12 萬人流離失所。

以色列軍方表示，在雙方衝突期間，哈瑪斯和其他在加薩的伊斯蘭武裝組織，朝以色列發射了超過4300枚火箭，射向人口稠密處，但絕大多數火箭都被「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截下來。

警方表示，那些火箭在以色列造成12人喪命，罹難者包括兩名兒童、一名以色列軍人、一名印度人和兩名泰國人。

以色列警方和巴勒斯坦示威民眾在艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）發生衝突後，哈瑪斯便向耶路撒冷發射火箭，導致雙方衝突升高。

以色列聲稱其空襲打擊了加薩的數百個軍事目標，擊斃了數十名指揮官，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣稱哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織的實力因此倒退了「許多年」。

(中央社)