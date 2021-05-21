勞動部近日發函指出，「因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情，相關廠商（如製造、物流、通路商）配合民生物資需求，可適用勞基法32條第4項但書（延長工時無上限）及40條（停止特休、一例一休、國定假日）的「天災、事變或突發事件」，但近期有雇主詢問是否可以停止「防疫照顧假」，勞動部表示，防疫照顧假不屬勞基法40條可停止休假的範圍內，勞工確有請假需求，雇主仍不得拒絕。

勞基法40條指出，「因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止第三十六條至第三十八條所定勞工之假期（一例一休、國定假日、特休），但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，因應天災、事變或突發事件，雇主可使用勞基法40條，但可停止的假期僅限例假日、國定假日、特別休假，除了要前在二十四小時內，報請當地主管機關核備外，也應給予勞工雙倍薪資、事後也要給予補休，如果程序未完備就逕自要求勞工配合，也可依勞基法開罰。

至於近期傳出有雇主逕自把勞工特別休假排定，要求勞工不用來上班，黃維琛表示，特別休假應由勞工自行排定，如因雇主基於企業經營上急迫需求則應與勞工協商，不能逕自排休。

(中時 )