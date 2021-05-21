國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照片）

民進黨立法委員羅致政的助理因為居住於萬華高風險熱區，於昨（20）日晚間19:30左右接獲通知確診，羅致政也說明他本人在「立法院院內，不論戶內外都全程配戴口罩」，昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性。不過國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，羅致政於5月18日在臉書貼出的照片和影片中，並沒有戴口罩，而地點似乎是在國會辦公室。

民進黨立法委員羅致政今（21）早在臉書公告，他的國會辦公室某位助理，因居住於萬華高風險熱區，於5/16（周日）進行採檢，之後於昨晚5/20（四）19:30左右接獲通知確診。

羅致政指出，該同仁本周（5/17-21）均未到立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所。

羅致政也表示，他本人在「立法院院內，不論戶內外都全程配戴口罩」，但由於近期出席立法院朝野協商，為避免立法院同仁過度恐慌，他於昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，請大家放心！他也會遵守指示，居家隔離14天。

羅致政聲明，國會辦公室及服務處同仁將遵從地方衞生單位之指示，進行必要之居家檢疫隔離或居家自主管理。該確診同仁並未到服務處上班，跟服務處同仁也沒有接觸，請板橋的鄕親不用過度擔心！

對此，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，羅致政於5月18日的臉書中，就貼出他祝賀挪威國慶的照片，並沒有戴口罩；而內文連結的影片中，羅致政在錄製時，也沒有戴口罩。而地點疑似都在他的國會辦公室，這與他所謂在立法院戶內或戶外都有戴口罩的說法，似乎有所出入。

黃子哲最後也希望羅致政平安，畢竟國會有人染疫，真的茲事體大。

（取自羅致政臉書）

(中時新聞網)