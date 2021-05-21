疫情指揮中心副指揮官陳宗彥21澄清3訊息。一是，有網友Line分享流傳「行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」等訊息，為不實訊息。

二是，近日網路流傳「政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差」等訊息均為錯誤不實訊息，陳宗彥指山，疫苗採購合約及疫苗價格係屬雙方保密協議事項，疫苗價格除「疫苗成本」外，需含國外自原廠運抵台灣之冷儲物流、國內冷儲物流及相關稅務、保險等費用，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

指揮中心重申，政府洽購之疫苗，均選擇已進入臨床試驗二、三期，並具足夠科學文獻支持其安全性及有效性者為候選疫苗，由政府直接向總公司或其台灣分公司進行洽談，如台灣無分公司，則再與原廠指定之代理商或直屬銷售管道進行洽談。其中涉及商業談判及保密事項，如有不實錯誤訊息出現，均會影響洽談結果，籲請民眾疫苗相關資訊請以指揮中心公布為主，

中央流行疫情指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

三是，近日網路流傳「溪湖確診個案的足跡：媽祖廟、全國超市、鍾尚霖、張耳鼻、黃昏市場」，為不實訊息。

陳宗彥強調，疫情相關資訊應以指揮中心公布為主，接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，或《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

指揮中心指出，民眾可利用第三方訊息查證平台等管道查證來路不明訊息，例如：My Go Pen、美玉姨、事實查核中心、LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人，或向衛生福利部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。

(工商 )