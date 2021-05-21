總統教育獎得主台南特殊教育學校章雅芳。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

總統教育獎得主歸仁國中黃佑生。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

2021總統教育獎複審結果出爐，台南市今年有3名國中小學生獲獎，分別為大成國小楊意訢、台南特殊教育學校章雅芳及歸仁國中黃佑生，台南市長黃偉哲表示，本次獲獎3名學生分別為重度聽障生、智能障礙生及自閉症患者，這些學生皆未因自身缺陷而受限，反而加倍付出心力與時間學習，讓自己活得精采充實，令人欽佩。

大成國小楊意訢雖雙耳重度聽障，但她學業優異，還擅長繪畫及國樂，多才多藝；台南特殊教育學校章雅芳為智能障礙學生且從小失親，但她在教練的指引下，發掘優異滑冰天分，榮獲雙人花式滑冰及110公尺競速雙金殊榮，並是雙人花滑特奧儲備選手；歸仁國中黃佑生則為自閉症患者，但他能用文字及藝術搭起與人群間的橋梁，認真學習畫畫及鋼琴，屢獲佳績，並積極從事公益活動，走進人群。

教育局長鄭新輝說，本次台南市共17名學生通過初審，並薦送其中8名特優學生代表台南市參加教育部複審，最後共3名學生通過複審，獲得全國總統教育獎，實屬不易！其餘同學雖未獲獎，但其以順處逆的精神仍值得被肯定，今年因疫情影響，實體表揚活動將暫緩辦理，俟疫情紓緩後再擇期公開表揚這些學生，以鼓勵學生保持樂觀、積極的態度，迎接生命各種挑戰。

(中時 )