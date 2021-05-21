桃園市長鄭文燦視察公園防疫措施，針對球框拆除，他說，過去經驗是若綁住球框，一樣會被拆開打球。（賴佑維攝）

疫情升溫，各縣市首長展現防疫功力大比拚。除雙北市長外，「綠營一哥」桃園市長鄭文燦也備受關注。桃園市最新宣布797個公園禁止飲食、禁止群聚、強制戴口罩，還拆除室內外籃球場籃框，讓青少年無法夜間群聚。其中，「拆除籃框」的作法掀起網戰，有人直言「做秀做過頭」、「有史以來拆最多藍框的市長」，但也有人認為此作法可避免群聚機會。

據《中國時報》21日報導，桃園區長陳玉明20日在防疫會議中反映，戶外籃球場晚上打球者眾，且觀察都沒有戴口罩，多是近距離接觸，又因劇烈運動、口沫橫飛，擔憂容易引起群聚，目前晚間雖已全面關燈，許多人仍摸黑打籃球，且停課後白天也有學生聚集，勸導後只是暫時離開又折返，曾將籃球網包覆，但會被剪開使用。鄭文燦當場宣布，為了避免青少年群聚，指示體育局、養工處和各區公所，將所有籃框拆下，避免青少年群聚。

此消息曝光後，不少網友都在《中時新聞網》和YAHOO新聞下方留言表示，「奇葩，令人耳目一新，順便把所有的公園椅涼亭也都拆了」、「人家在擴大篩檢，你在拆籃框」、「拆了藍框就能防疫嗎？」「跌破眼鏡」、「可以請市長順便拆時鐘嗎？」

然而面對外界的質疑，鄭文燦21日表示，過去經驗是如果綁住球框，青少年還是會把它拆開，所以直接把籃球框拆下來，也趁機保養一下，其他網球、羽球、排球網也都拆除，避免群聚。

網友留言。(取自yahoo新聞留言)

(中時新聞網)