中視《飢餓遊戲》除了賽前的絕對禁食規定讓觀眾看得相當刺激有趣，自「豆花妹」蔡黃汝、峮峮加入主持群後，節目也多了不少特別嘉賓。2位女主持人一心為節目，私下也會敲好友通告，繼上周邀請到多位峮峮的啦啦隊女神好友，曾與蔡黃汝演閨蜜的甜美女星陳敬宣，本周也首登節目來挑戰。預告一出就讓許多網友又驚又喜。

陳敬宣和蔡黃汝拍戲拍出好交情，她表示自蔡黃汝擔任主持人後，曾私下多次分享節目中的遊戲非常好玩，讓陳敬宣第一次外景節目就獻給《飢餓遊戲》，沒想到2人在其中一關「水中騎馬打仗」，竟上演姊妹鬩牆。每位男來賓都站在水裡，女藝人騎在身上，女生頭上的帽子若是被打落就淘汰。遊戲一開始蔡黃汝就拉姊妹陳敬宣結盟，只見蔡黃汝小心翼翼地靠近陳敬宣後，王仁甫就大喊：「弄她，快！好時機！」蔡黃汝一聽立刻從背後偷襲，陳敬宣氣得直喊：「蔡黃汝妳為什麼要用我！」激動反應笑翻所有人，孫協志也開玩笑補刀：「人跟人之間的友情有時就跟紙糊的一樣。」

事實上，陳敬宣私下和蔡黃汝玩桌遊時，蔡黃汝經常被看破手腳，「她都是一說謊馬上被所有人發現，會心虛那種，我們還會笑她」。雖然在節目中被姊妹偷襲，但對於蔡黃汝的表現仍深表肯定，「她當了主持人後，整個大改變，變得超會玩遊戲，體力也很好的感覺」。她笑說蔡黃汝錄影結束後不停和她道歉，並自嘲在《飢餓》真的「學壞了」。

除了大玩騎馬打仗，本周日將推出的「飢餓會社踏青活動」中，製作單位將每位來賓設定成「飢餓會社」裡的不同員工，並舉辦聯誼活動增進彼此感情，其中在男社員送禮的橋段，每位男來賓都準備了別出心裁的禮物，而自稱「務實又貼心」的孫協志，不只在豔陽底下送傳統式熱敷袋，讓眾人傻眼之外，他的另一項禮物竟然是夏宇童的專輯，還趁機稱讚：「我覺得目前台灣女歌手應該沒有人比她音樂素養更好了。」讓來賓小優都快看不下去：「這樣也要放閃？」節目每周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )