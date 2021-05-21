豐原區清潔隊夜間垃圾收運點嚴格實施量測體溫等防疫措施。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

豐原區清潔隊夜間垃圾收運點規劃一進一出的人流動線，減少陌生接觸風險。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

台中市環保局要求民眾倒垃圾應佩戴口罩，並保持安全社交距離。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

台中市環保局要求民眾倒垃圾應佩戴口罩，並保持安全社交距離。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

豐原區清潔隊火速申請簡訊實聯制QR code，即日起實施。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

全國疫情警戒升至第三級，台中市環保局呼籲「追垃圾車也應配戴口罩」，若不配合將蒐證裁罰，並拒收垃圾。另豐原區清潔隊停車場提供夜間收運垃圾服務，平均每晚至少150人進出，除要求量測體溫、配戴口罩，即日起實施簡訊實聯登記，每半小時更出動霧砲車消毒。

豐原區清潔隊停車場晚間7點至11點提供定點收運垃圾，平均每晚150至250人進出。因應疫情升至三級警戒，環保局要求丟垃圾的民眾均須配合量測體溫、酒精消毒雙手及佩戴口罩，並規劃一進一出的人流動線，即日起實施簡訊實聯登記，更出動全台體積最大的霧砲車消毒場區。

環保局長陳宏益表示，為嚴守社區防線，霧砲車每半小時消毒1次，填裝的消毒劑是稀釋漂白水，次氯酸鈉濃度為50ppm，對人體無害，利用霧砲車進行垃圾定點的消毒效率高又安全。請民眾務必落實「常洗手、勤消毒」及「口罩不離口、聚會別找我」等防疫措施。

另有部分民眾沒戴口罩，站在街頭等候垃圾車，認為出門時間短暫，僥倖心態引發清潔隊員恐慌。陳宏益強調，防疫非常時期，只要踏出家門，口罩就應戴好戴滿，稽查人員近日沿街勸導，若有民眾不配合將蒐證函請衛生局裁罰5千至1萬5千元，清潔隊員亦將拒收垃圾。

環保局提醒，市民在家裡應先做好垃圾分類，縮短在外倒垃圾的時間；使用過的口罩應丟入一般垃圾桶，隨意棄置口罩，將依違反《廢棄物清理法》第27條規定，第1次查獲罰3600元罰鍰，同一人再犯最重可罰6000元。

(中時 )