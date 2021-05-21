今天大聯盟場上道奇對響尾蛇，道奇以3：2險勝。而道奇此戰派出「生化人」普侯斯(Albert Pujols)鎮守先發一壘，從他加入道奇後球隊就對他相當尊敬，已將他多次擺上先發，當然坐鎮一壘對他來說並不是難事，不過打擊功力不若以往是事實，可是今天我們看到他不放棄的精神，在比賽第2局普侯斯就為道奇送上遙遠祝福，轟出右外野2分打點全壘打，也幫助球隊當時取得領先狀態。

而挨轟的苦主是響尾蛇先發投手凱利(Merrill Kelly)，在一人出局壘上有人時普侯斯逮到一顆接近紅中的91mph投球，他毫不猶豫揮出去，打中球的聲音相當清脆，球也剛好越過右外野全壘打牆，響尾蛇右外野手試著跳起來接球但還是沒能接到，現場球迷也為之沸騰，普侯斯霸氣跑回本壘與隊友擊掌慶祝。

但接著比賽到了6局上半響尾蛇攻回2分取得2：2平手，可惜他們沒有高興太久，7局下半道奇捕手威爾史密斯(Will Smith)轟出左外野方向陽春炮，重新要回領先，分數是3：2。到了8局下道奇又一度攻佔二、三壘，可惜騰納(Justin Turner)打出高飛球被接殺出局。

到比賽最後9局上半，道奇派出終結者簡森(Kenley Jansen)，他面對首位打者就用三振解決，接著與第二位上來的打者纏鬥了幾顆球，仍讓對方打出飛球被接殺，最後一個出局數他投到2好3壞滿球數，最後也成功三振對手，他總共花了17球，道奇最後也以3：2獲勝，這代表普侯斯的2分炮價值連城，成了幫球隊贏球的大功臣。

另外此戰還有一個亮點，那就是道奇派出傷癒歸來的左投普萊斯(David Price)先發，他總共投2局被敲3安無失分，送出1次三振，自責分率降到4.26，而或許是剛歸隊的關係，教練團讓他投完2局就下場休息，本季他戰績是1勝0敗。而就結果來看老將「雙普」普萊斯和普侯斯都成為致勝功臣之一，真的非常為他們高興。

(中時新聞網)