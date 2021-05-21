中國駐拉哥斯總領館公佈3名回國人員竄改新冠檢測報告，指鑒於篡改檢測報告行為極其惡劣，將暫停受理上述3人健康碼申請2個月，責成3人所在企業進行整改並對該企業進行熔斷2周，在此期間暫停受理涉事企業人員健康碼申請。

中國駐拉哥斯總領館表示，近日在審核赴陸乘客健康碼時發現兩家中資企業員工韋某某（男，35歲）、唐某某（男，49歲）和劉某某（男，29歲）3人竄改指定檢測機構出具的IgG抗體檢測陽性報告。行為違反中國防疫法規，給同航班其他乘客的健康帶來重大風險，嚴重干擾領館正常審核工作。鑒於竄改檢測報告行為極其惡劣，將暫停受理上述3人健康碼申請2個月，責成3人所在企業進行整改並對該企業進行熔斷2周，在此期間暫停受理涉事企業人員健康碼申請。

總領館強調，為保護回國人員生命健康，捍衛國內來之不易的疫情防控成果，將進一步深化與指定檢測機構的合作，嚴厲打擊替檢、竄改檢測報告等違法行為，一經發現，將進行熔斷處罰，此外，還將把當事人違規情況報國內主管機構。請每位回國人員嚴格遵守各項防疫規定，按要求如實進行檢測，並在防疫健康碼國際版小程式中填報和提交真實資訊，切勿心存僥倖，欺瞞造假，做出違反法律和道德的行為。

(中時 )