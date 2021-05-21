為及早掌握社區風險，台中市衛生局20日啟動醫院外快篩站，含梨山衛生所站截至20下午5時止，已為1094人快篩，並轉由醫院繼續進行核酸檢驗，傳出已有1人經PCR核酸檢測確診，對此中市衛生局表示，統一在下午三點記者會對外說明；另，衛生局為提升防疫檢疫的醫療量能擴大招募「防疫志願軍」，已有108位醫師將加入支援行列。

台中市衛生局在20日啟動11處快篩站，為提升防疫檢疫的醫療量能，台中市擴大招募防疫熱血醫師、護理人員及檢驗師加入「防疫志願軍」，台中市2大西醫師公會理事長陳文侯及魏重耀，去年因應疫情已整備成軍「白袍志願軍」，此次疫情嚴重，已有108位醫師將加入支援行列，另2大護理師公會及醫檢師公會也熱絡響應，陸續招募中。

衛生局長曾梓展呼籲，篩檢目的是快速找出社區中感染者，以有接觸史、活動史且有症狀者為優先，無前述情況者就沒有篩檢的必要，否則反而易接觸到其他感染者，暴露在染疫風險當中。此外，快篩陰性不代表沒有染病，所有檢測工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，若病患在潛伏期也有可能無法檢測出來，即使快篩結果陰性，仍應隨時警惕自己維持個人防疫措施，勤洗手、戴口罩、少出門。

曾梓展也提醒，市民朋友前往社區篩檢站，請攜帶身分證及健保卡（無身分證者，可攜帶戶口名簿或戶籍謄本），全程佩戴醫療用口罩，勿搭乘大眾交通工具。台中市11處快篩站，包括衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院戶外停車場社區篩檢站、光田綜合醫院、國軍台中總醫院、亞洲大學附屬醫院戶外停車場社區篩檢站、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、中港澄清醫院。此外，市府也專案開設篩檢站，包括朝陽科技大學、梨山平等國小，針對有確診案例足跡匡列接觸者進行快篩，守護市民健康。

(中時 )