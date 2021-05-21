國內疫情急速升溫，台灣進入防疫高度警戒時期，全國疫情警戒升至第三級，教育部宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，改採居家線上教學。為了對應在家上班、遠距上學的需求，筆電與相關周邊、平板的銷量明顯提升。若正巧是你的需求，不妨參考看看！

【傑昇通信推薦三款萬元以內平板】

國內疫情急速升溫，全國升級第三級警戒後，居家線上教學需求大增。傑昇通信發現各門市平板的銷量倍增，特別推出防疫專區。傑昇通信指出，近期民眾至各門市詢問平板以萬元以下的機型為優先，其次才是萬元以上的機型，因此特別推薦五千有找的Android平板Lenovo Tab M8，配置8吋1,280 x 800 HD解析度的IPS螢幕，機頂可看到單個揚聲器以及3.5mm耳機插孔，主攻入門族群，拿來孝親或是給小朋友「學習」最適合，傑昇通信門市現貨只要4,490元，購買再送原廠皮套。

另外傑昇通信門市下殺6,790元的三星Galaxy Tab A7 32G WIFI，配置10.4吋TFT顯示螢幕，擁有寬螢幕比例，比較特別的是前置鏡頭在長邊框上，預設為橫向擺設的平板，在視訊或是線上課程時使用都很方便。果迷們也有平價iPad，入門版的iPad 10.2 2020 Wi-Fi（32G），也是第8代產品，有10.2吋Retina螢幕、搭載A12仿生晶片，也擁有Touch ID指紋辨識，傑昇通信門市最低入手價格只要10,290元。

傑昇通信防疫專區平板優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

【遠傳friDay購物推薦超級文書機與家長救星3C】

台灣進入防疫高度警戒時期，遠傳friDay購物觀察，自政府宣布18日高中以下停課的措施後，站上筆電、Chromebook、平板等商品，一小時內爆增近萬筆搜尋量，其中又以平價筆電搜尋度最高；電腦周邊商品則以外接螢幕、轉接線、通話式耳機等最熱門。此外，受到台電分區限電影響，站上不斷電系統買氣，也較過去雙倍成長。

面對即刻需使用的採買需求，遠傳friDay購物指出，對於不少家長而言，預算已成為第二考量，「到貨時間」才是首要重點。因此，微軟推出的辦公新品Microsoft微軟 Surface Laptop4，在遠傳friDay購物站上為隔日到貨商品，也成為筆電類大熱門！而線上教學熱門周邊商品，則以外接式視訊鏡頭及無線耳機為主，兩項商品整體銷量單週成長更超過7成。此外，受到台電分區限電影響，站上不斷電系統買氣較過去雙倍成長，其中又以500VA以及1000VA的規格最受青睞。

遠傳friDay購物與全民齊心宅居抗疫，特別企劃WFH必備專區 ，全區商品3折起。ASUS 15.6吋輕薄型筆電2萬元有找、結合平板、筆電特色的10吋Lenovo Chromebook Duet 特價9,990元。超高CP值LG 29吋多工螢幕只要6,999元、羅技網路攝影機入手價699元，預防斷電的不斷電系統則輕鬆享1,199元起。

左起為Microsoft微軟 Surface Laptop4、三星Galaxy Tab S6 Lite Wifi 八核心平板。（遠傳friDay購物提供／黃慧雯台北傳真）

【神腦增設防疫專區 電腦3C遊戲機通通有】

國內疫情升溫，火速提升為第三級警戒，民眾長時間宅在家學習、上班，對防疫用品的需求大幅提升，為滿足民眾採買的需求，神腦推出「線上防疫專區」，彙整各式需求，如口罩、清潔用品、保健品、生鮮冷凍、即食品等；防疫熱銷的「空氣清淨機」，防疫不停學「筆電、平板」是遠距教學、上班的神隊友，宅家必備娛樂電玩「任天堂Switch」及多款熱門遊戲片、居家健身好幫手「喬山健身魔鏡」通通有，以正能量迎接居家防疫新生活！

疫情期間荷包吃緊，選對付款方式，省更多！神腦提供多元支付方式，有LINE Pay、 Pi 拍錢包、街口支付，以及超過20家信用卡刷卡及分期優惠。富邦Ｊ卡回饋3%無上限，神腦獨家新戶首刷禮「niko and…經典托特包」；花旗卡單筆分期滿20,000元，送400元；永豐卡刷滿額，最高送2,800元！凡於溫馨五月天活動期間（5/1-5/31）至全通路購買指定品類：手機平板、家電、保健、配件等全商品，並登錄活動頁即可抽頂鮮餐廳101雙人下午茶！

神腦全通路對應全台學校停課的防疫不停學需求，增設防疫專區便於添購筆電、平板，為居家上班、學習打好根基。（神腦提供／黃慧雯台北傳真）

【蝦皮購物揭密居家辦公高效四大關鍵】

台灣肺炎疫情本周快速升溫，繼雙北在5月15日升為第三級防疫警戒後，19日指揮中心更宣布全國都升三級，不少企業隨即啟動居家辦公，全國各級學校也轉為線上教學，正式進入全民宅家時代！蝦皮購物發現居家辦公、遠端上課相關商品買氣也大幅上升，近一個月內疫情上升後，視訊鏡頭需求有最高3.5倍的成長、筆電消費需求提高2.5倍、電腦螢幕也創下最高4倍成長。而民眾在家長期接觸3C用品，也擔憂自己與家中孩童過度用眼造成的眼睛疲勞，亦帶動「葉黃素」一舉登上保健品類銷量榜首！

為協助民眾輕鬆展開居家上班模式！蝦皮購物揭密居家辦公高效四大關鍵，「居家辦公專區」下殺3折起。關鍵一，優化工作環境；關鍵二，升級辦公設備；關鍵三，保護眼睛健康；關鍵四：維持全家人的好心情。對應此四大關鍵，特別推薦人體工學椅、太空記憶棉坐墊、高畫質網路攝影機優惠、電競螢幕顯示器、人體工學鍵盤、深海魚油+蝦紅素、兒童專用葉黃素+蝦紅素咀嚼錠以及小牛津大全套點讀小百科七件組、培樂多Play-Doh 廚房系列、BBQ美式烤肉遊戲組等，滿足大人小孩居家上班、上學的各式需求。

蝦皮購物公開居家辦公高效4關鍵「環境、設備、健康、心情」 書房家具下殺3折。（蝦皮提供／黃慧雯台北傳真）

【樂天市場推出居家學習專區 推薦多款視訊鏡頭】

面對全台防疫升級而來的遠端教學、線上學習的需求，樂天市場預估將會造成一波居家學習相關用品的搶購潮。為此樂天市場已經為民眾準備好，居家學習相關用品如：書桌、椅子、桌上型電腦、筆電、3C周邊等，庫存相當充足；各大品牌家電，伊萊克斯、Honeywell、美國 Bissell等全面6折起、熱銷3C用品，Philips 飛利浦、Logitech 羅技、ASUS華碩、Acer宏碁等 9折起，讓孩子居家學習不間斷。

對應居家上班的需求，樂天市場觀察，從5月以來電腦與周邊商品，如筆電、電腦螢幕、視訊鏡頭、麥克風等，銷售量有上升的趨勢，相較4月增加2成。進一步從消費者購買清單觀察，電腦周邊商品以視訊鏡頭、麥克風為最大宗，占30%，從商品的價格來看，落在1,000-3,000元的商品最受到消費者青睞，可以見得民眾希望以低價位、基本款的3C商品，來解決短期間在家學習、辦公的困擾。站上有不少推薦商品，可供民眾參考，包含羅技 C925E 網路攝影機、圓剛 PW310O 1080P高品質網路攝影機、羅技 C920E 網路攝影機、CAROL 迷你桌上型收音麥克風。

左至右、上至下依序是羅技 C925E 網路攝影機、圓剛 PW310O 1080P高品質網路攝影機、羅技 C920E 網路攝影機、CAROL 迷你桌上型收音麥克風。（樂天市場提供／黃慧雯台北傳真）

【momo購物網推筆電下殺 居家辦公再省一筆】

全國防疫警戒升級，富邦媒(8454)旗下momo購物網分享，受疫情推升遠距教學、居家辦公需求提升，筆電銷售繳出年增4倍佳績，其中以便利性高的「輕薄文書機」為首選。居家時間拉長也催動電玩買氣較上周成長5成，Switch健身環大冒險同捆組奪熱銷冠軍。為滿足消費者居家防疫需求，即日起至5/31 於momo購買指定電玩最高送500折價券，同時精選多款筆電下殺6折起！

國內疫情警戒升級，教育部宣布各級學校停課居家學習，許多企業也紛紛啟動在家上班機制。momo分享居家學習、辦公必備的筆電商品，如ASUS 華碩E410MA 14吋輕薄窄邊框筆電，12小時高續航力加上180度螢幕轉軸設計視角調整大幅提升使用便利性；還有HP 惠普15s 15s-du2017TX 15吋輕薄筆電-星空銀，搭載i5四核心並可擴充升級至Max 16G，獨立的數字鍵盤設計更便於報表輸打。而隨居家時間增長，電玩遊戲也出現熱絡買氣，其中玩法多元的Nintendo Switch最受消費者青睞，能做為孩子放電、居家健身最佳方案的「健身環大冒險」則為人氣遊戲冠軍。為與消費者共同「堅守在家」，5/31前momo指定電玩消費滿額最高送500元折價卷；還有多款精選筆電下殺6折起，加碼指定商品下單享登記送5.5%回饋、登記抽Garmin手錶等好康。

遠距教學及辦公筆電利器-ASUS 華碩14吋輕薄窄邊框筆電。（momo購物網提供／黃慧雯台北傳真）

【Yahoo奇摩旗下電商平台齊推防疫專區】

面對疫情升溫，Yahoo奇摩旗下電商平台齊推防疫專區。Yahoo奇摩購物中心推出「防疫專區」，集結口罩、抗菌濕巾、乾洗手、洗手乳及洗手機、額溫槍、保健品、抗疫家電、居家娛樂及辦公商品等，供消費者一站購足。Yahoo奇摩超級商城推出「防疫生活專區」，網羅口罩、酒精濕巾、乾洗手、洗手用品、衛生紙、泡麵、礦泉水、冷凍水餃等商品4折起；Yahoo奇摩拍賣亦推出「防疫專區」，搜羅口罩掛繩、防疫面罩、桌面防疫隔板、洗手用品、抗菌濕巾、衛生紙、抗菌噴霧、紫外線殺菌燈、清淨機、電玩等宅在家必備抗疫商品，讓消費者免出門網購到家！

Yahoo奇摩旗下電商平台齊推防疫專區。（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

面對疫情急遽升溫，鼓勵民眾遵循中央疫情指揮中心所公布的防疫政策，以及各級政府所配搭宣布的政策，一起齊心協力，共同抗疫。

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