實境外景節目《綜藝玩很大》最新一集邀請金曲獎最佳演唱組合「大嘴巴」成員愛紗、懷秋、宗華，他們自2016年團體解散後就鮮少公開合體，雖然這次缺了MC40，但讓KID順勢加入，笑稱組成新團體「太嘴巴」，看到經典團體再現也讓網友表示充滿回憶。有別於KID帶領的「太嘴巴」黑隊，此次吳宗憲帶領的黃隊成員有唐振剛、柯有倫與波波蓁皆是勝多敗少的來賓，希望能奪下久違的勝利。

大嘴巴雖然已解散多年，但團員們的感情依舊，第一關要派隊員拉單槓就開始互相推卸，最後沒經過懷秋同意就直接指定他做體力活。接著看到宗華在健康步道上痛得哇哇大叫，懷秋與愛紗不僅沒有關心、在旁加油鼓勵，反而是在旁哈哈大笑，柯有倫見狀說「難怪這個團體會解散」，吳宗憲也爆料「懷秋曾說過，大嘴巴會解散都是因為愛紗」，讓愛紗氣得追打懷秋，互相鬥嘴打鬧的畫面十分有趣可愛。原以為同團的3位默契十足，沒想到戰力竟然弱到不行，尤其是懷秋和愛紗在玩很大的勝率居然掛蛋，KID能否趁著連勝的氣勢讓大嘴巴首開紅盤，還是全敗紀錄會拖垮KID，令人十分好奇。

此次除了有金曲最佳演唱團體，更有歌壇「老不休」趙傳帶著最新專輯驚喜獻聲，無預警的出場讓眾人相當興奮，製作單位以他膾炙人口的作品〈我是一隻小小鳥〉來設計關卡，讓眾人化身成為「小小鳥」甩夾子搶答，當中趙傳更是演唱了大嘴巴經典舞曲「喇舌」，瞬間將氣氛炒熱到最高點，現場宛如一場小型的演唱會。

(中時 )