伍佰首度接下咖啡代言。（KO咖啡王提供）

伍佰近期好事頻傳、鍍金連連，甫以演唱會錄音專輯《伍佰 ＆ China Blue透南風演唱會影音全紀錄》第四次角逐最佳台語男歌手獎的他，首次進軍「黑金」市場「賣咖啡」，為維他露集團旗下咖啡新產品「KO咖啡王」擔任代言人，必將掀起一股伍佰咖啡王旋風，「雙金」加持效應下可謂是「雙喜臨門」。

出道31年的伍佰堅持音樂品質始終如一，在代言工作上也秉持同樣的態度，每支代言廣告從腳本到造型等大小事都會親自溝通參與討論；這回首次代言咖啡產品，伍佰特別擔任「造型顧問」，包括身上背的吉他是咖啡豆佈滿琴身特別訂製的吉他、吉他彈片也有咖啡豆圖樣點綴，連衣服都與「咖啡」做連結，穿上佈滿白色絲線襯衫的伍佰揹上琴身有咖啡豆的吉他，就像是咖啡冒出的白煙一樣，「魔鬼藏在細節裡」的用心程度就如同他做音樂般，絲毫不馬虎。

除了造型上親自參與，伍佰更牽線廠商邀請導演林炳存為這次廣告執導掌鏡，兩位大師級人物擁有超過25年的友誼及默契，此次聯手完美呈現品牌質感與自信；出道以來就與林炳存合作多次的伍佰，舉凡專輯、演唱會到廣告代言視覺很多指定由他操刀，伍佰表示：「林炳存是我出道以來，第一個把我拍得又酷又時尚的攝影師。」

(中時 )