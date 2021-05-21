在美國威廉斯堡舉行的LPGA純絲錦標賽今天進行首輪賽事，台灣高球女將徐薇淩克服睡眠不足的問題，奮力抓下5隻小鳥，無失誤的完美表現揮出66（-5）桿，以1桿之差暫列榜首。

徐薇淩在上月的樂天錦標賽繳出本季最佳並列第6名的成績，隨後展開亞洲行，月初完成在泰國舉行的本田公開賽後返美，立即又參加了美國公開賽資格賽，她還因為時差關係笑說差點在Tee台睡著。

克服5天只睡20小時睡眠不足的問題，徐薇淩今天共進帳5隻小鳥，尤其12至14洞連續抓下小鳥，以65桿領先群雌。

在長途跋涉及調整時差的情況下，徐薇凌坦言此次比賽並未給自己設下什麼目標，反倒有了好表現，「因為我睡得不多，所以對於本周沒有太多的期待，只想要好好睡覺、放鬆和打球，因為我真的好累。」

徐薇淩還透露之前的亞洲行有不少收穫，「我在新加坡和泰國獲取好的經驗，因為那邊的天氣很熱且濕度很高，經過18洞後妳總是滿頭大汗，所以總無法在練習場上做些什麼，或是在果嶺上做任何事情。所以我試著休息一下，這讓我在每輪後都能放鬆許多，我想我把這樣的經驗延續到了本周。」

被問到下周在維吉尼亞的比賽有什麼計畫？徐薇淩笑著說：「睡覺。」

(中時 )