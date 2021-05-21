【LIVE直播】連7天破百例確診！指揮中心召開記者會最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布，國內新增312名本土個案，睽違3天後，再度突破300例。過去6天，台灣本土確診個案破1500例，全國進入三級警戒！目前除了雙北，確診數也有往其他地區蔓延的跡象，本島只剩下4縣市還沒有出現本土個案。

今日新增的個案以新北144例居多，其中板橋就佔了37例；台北市有127例，以萬華60例最多。其他縣市，桃園13例、基隆9例、台中及彰化各5例、高雄4例、宜蘭2例，屏東、南投及雲林各1例。

萬華活動史的有107例、茶藝館相關有73例、某社團相關6例、水果商5例，其他已知感染源有24例。另有72人關聯不明、25人疫調中。

陳時中表示，目前大部分本土個案都可以看到源頭，如今本土疫情區域增多，呼籲民眾一定要特別注意。他強調，全國疫情就是三級警戒，沒有所謂的第四級，呼籲外界不要再訛傳訛，大家就是在三級警戒內把份內責任做好。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，截至目前共41人正在插管、使用呼吸器，另有3人使用葉克膜。

陳時中說，會請健保署和疾管署合作，未來檢驗的結果會上傳「健保快易通APP」，針對檢出陽性者會打電話通知，陰性的在app就看得到，降低等待時的焦慮感。

國內再增312例本土確診個案。

(中時新聞網)