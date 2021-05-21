防疫全縣不分你我總動員，田中在地企業家王泯騰就出動自家大型貨車，裝載大型發電機，加上高壓噴霧機及加農砲軸流風扇，協助田中、北斗等鄉鎮完成清消，超暖舉動讓民眾感動。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣新冠肺炎疫情嚴峻，縣府從今天起一連三天進行全縣大清消，防堵疫情擴散，也呼籲民眾在家可以進行居家消毒。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣新冠肺炎疫情嚴峻，縣府從今天起一連三天進行全縣大清消，防堵疫情擴散，也呼籲民眾在家可以進行居家消毒，防疫全縣不分你我總動員，田中在地企業家王泯騰就出動自家大型貨車，裝載大型發電機，加上高壓噴霧機及加農砲軸流風扇，協助田中、北斗等鄉鎮完成清消，超暖舉動讓民眾感動。

深夜的田中鎮傳來轟隆隆聲響，5輛裝載大型噴霧機的貨車及2輛公所消毒車夜晚在鎮上穿梭，強大的消毒噴霧噴灑在街道樓房的每一角落，都歸功於在地企業震昌混凝土公司副總張淑菁、旭利水電材料公司楊浚騰、成駿工程公司老闆王泯騰更親自駕車，為田中家鄉服務。

王泯騰說，家鄉有事一定全力支持，配合清潔隊的消毒車一起，利用晚上車少又不影響店家做生意的情況下，一起完成清消工作，由於本身是台積電外包商，協將助台積電進行消毒的經驗，帶回到家鄉的土地上，他非常開心，也希望大家能一起挺過疫情。

田中鎮長洪麗娜也說，感謝企業相挺，讓田中可以在一個晚上的時間就完成這個創舉，公部門投入大量防疫人員，但礙於人力有限，多饋地方企業與民眾的投入，攜手完成清消工作，大家只有汗水沒有口水，一起完成防疫工作，希望疫情盡速退散，

縣府也呼籲，提醒縣民配合相關防疫措施，落實勤洗手、戴口罩，最重要遵守社交距離的規定，同時加強家中裡裡外外的消毒，自我健康檢測，能避免就盡量避免出入公共場所，以及不參加不必要的聚會，同心協力共體時艱，齊心防疫，共同嚴防疫情擴散。

(中時 )