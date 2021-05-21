台股今(21日)開高走高，在電子、傳產、金融同步上攻下，指數一度大漲388點，終場集中市場加權指數以16302.06點作收，上漲259.70點，成交值4297億元。

美國上周初領失業金人數創疫情爆發以來最低，提振投資人信心，周四美股四大指數全數收紅，台股開盤以16136.86點開出，上漲94.5點，在電子權值股拉抬，航運族群揚帆下，指數觸及16431.14點，上漲388.78點，10點過後，大盤漲勢收斂。

台積電開盤以572元開出，上漲5元，盤中一度衝高至577元，聯電ADR周四雖收黑，但開盤仍上漲1.2元，以47.75元開出，最高來到48.2元，聯發科盤中也上揚至973元，上漲43元，大立光則觸及2950元，上漲100元，鴻海則是一度漲4元，來到110元。面板族群則表現失色，友達、群創股價盤中一度由紅翻黑，僅彩晶力守在平盤之上。

鋼鐵人、航海王依然強勢表現，其中，貨櫃三雄的萬海率先亮燈漲停，來到114元的新高價，長榮、陽明也不落人後，陸續攻上漲停板，包括台船、裕民都亮燈，鋼鐵股的海光，以及傳產原物料族群的南紡、集盛、宏遠、大東等都來到漲停價位。

(中時新聞網)